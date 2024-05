Giusto qualche riga su Matteo Renzi, che è stato il direttore di questo giornale, oltre ad essere – per molti – un uomo politico intelligente e capace; per altri ha più difetti che pregi. Ora ha deciso di candidarsi, e non è il caso di perdersi nella renzologia, piccolo sport nazionale.

La sua presenza nelle liste è stata decisa sulla base di valutazioni elementari. Con Renzi in corsa, “Stati Uniti d’Europa” prenderà più voti. Con Renzi fuori, molti suoi fans avrebbero saltato l’appuntamento elettorale.

Giusto? Sbagliato? Discussione poco interessante: à la guerre comme à la guerre. In una campagna elettorale che non si annuncia esaltante, Renzi metterà un po’ di pepe nella minestra. Noi speriamo solo che non si faccia trascinare in polemiche da strapaese, e che dia un po’ di respiro europeo allo stagnante dibattito pubblico italiano.

Redazione