Forse qualcuno di voi domenica sera ha visto una trasmissione che si chiama Report e per circa un’ora e mezza si è occupata del referendum. Raramente ho visto una trasmissione più faziosa, unidirezionale, piena di demonizzazioni nei confronti della riforma e dei suoi stessi sostenitori. Dopodiché mi sono preoccupato di capire come fosse possibile che su una rete del servizio pubblico potesse avvenire tutto questo. Ma sono rimasto anche un po’ stupito di apprendere dal sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che tutto questo è avvenuto durante il cosiddetto periodo di par condicio.

La normativa sulla par condicio dice che, durante il periodo della pari condizione tra evidentemente sostenitori di tesi opposte, registi e conduttori di trasmissioni televisive come Report sono tenuti a non esercitare alcuna forma di influenza e a non fornire neanche in forma indiretta indicazioni o preferenze di voto. Ma in questa trasmissione il conduttore ha esercitato in forma palese e diretta la propria influenza per screditare la tesi che ovviamente non gli piaceva.

Sono andato sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ho visto che si possono fare delle segnalazioni di violazioni gravi come questa. Spero che la rispettabile Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni voglia svolgere le dovute verifiche e accertare eventuali irregolarità che a me appaiono palesi e trarne le conseguenze di legge. Abbiamo fatto il nostro dovere di cittadini che chiedono un minimo di equità e di decenza.

Nicolò Zanon

