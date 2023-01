A Kiev è in atto un ‘repulisti’. Nel consueto discorso serale alla nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha infatti annunciato una riorganizzazione della sua amministrazione a vari livelli di responsabilità a seguito di una serie di denunce di corruzione.

“Ci sono già decisioni – alcune oggi, altre domani – che riguardano il personale, funzionari a vari livelli nei ministeri e in altre strutture del governo centrale, così come nelle regioni e nelle forze dell’ordine“, ha dichiarato Zelensky.

Alle parole del numero uno ucraino hanno seguito l’annuncio di due dimissioni di peso. Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell’ufficio della presidenza ucraina, ha annunciato su Telegram di aver chiesto al presidente Volodymyr Zelensky di sollevarlo dall’incarico. “Ringrazio il presidente Volodymyr Zelensky per la fiducia e l’opportunità di compiere buone azioni ogni giorno ed ogni minuto“, ha scritto.

Secondo siti ucraini citati dall’Ansa, anche i capi di diverse autorità regionali vicini a Tymoshenko potrebbero offrire le loro dimissioni. Il nome del vice capo dell’ufficio presidenziale era finito in diversi scandali legati al suo presunto uso personale di auto di lusso, ma Tymoshenko ha respinto le accuse.

Kyrylo Tymoshenko, deputy head of the office of the president of Ukraine, confirms he submitted his resignation to Zelensky. In his IG post he thanks Ze for “the opportunity to do good deeds every minute of every day,” and many others including his family and Ukrainian officials. pic.twitter.com/AwAiH8txMb

— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 24, 2023