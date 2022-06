Trenitalia ha comunicato in una nota che resta sospeso il traffico ferroviario sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Pescara in seguito all’incidente di venerdì nella galleria Serenissima di Roma. La nota conferma che per i prossimi giorni i treni Alta Velocità tra il capoluogo campano e la Capitale sono instradati sui percorsi alternativi delle linee convenzionali via Cassino e via Formia. Sono previsti maggiori tempi di percorrenza rispettivamente di 90 e di 60 minuti.

I convogli ad Alta Velocità istradati sul percorso alternativo via Formia non fermeranno alla stazione Napoli Afragola. Attivato però un servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo via Formia fermano a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. A Firenze i ritardi dei treni dell’Alta velocità sono contenuti tra i 60 e i 90 minuti, in calo rispetto ai 120 minuti che molti convogli avevano riportato sabato.

Venerdì scorso un treno ad Alta Velocità in servizio sulla linea Torino-Napoli è andato ad urtare contro l’ingresso della galleria della Serenissima, a circa un chilometro dalla stazione Togliatti, nell’area est di Roma. La locomotiva in coda al treno è deragliata dai binari finendo appoggiata sul muro della galleria e lasciando numerosi detriti sui binari. Il treno era partito da poco dalla Stazione Termini e procedeva a velocità ridotta in direzione Napoli. Nessuna conseguenza per i passeggeri.

A bordo erano presenti oltre duecento persone, tra cui molti turisti. Hanno raccontato di aver sentito delle frenate e di aver visto del fumo nei vagoni prima che saltassero la luce e l’aria condizionata. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco, la Polizia e la municipale oltre al magistrato di turno della Procura capitolina. I passeggeri sono stati messi in sicurezza e a piedi, in fila indiana e sul marciapiede interno alla galleria, hanno raggiunto la stazione Togliatti.

L’Ansa riporta una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco sull’incidente che parla di un ondeggiamento anomalo del treno una volta entrato in galleria. Per cogliere il motivo dell’incidente potrebbero essere condotte delle analisi dei binari e di eventuali scambi presenti in quel tratto. L’incidente ha causato gravi ritardi e conseguenze sul traffico ferroviario. La circolazione Alta Velocità sul tratto Roma-Napoli è stata subito sospesa. I ritardi sono andati aumentando fino a raggiungere un range tra 60 e 90 minuti. Decine di treni sono stati instradati su percorsi alternativi.

Era stato annunciato da una precedente nota che i disagi potrebbero durare ancora per qualche giorno. La Lega ha annunciato che presenterà una interrogazione parlamentare al ministro Giovannini e chiederà l’audizione in Commissioni trasporti dell’ad di Rfi, Vera Fiorani. “Sono ancora in corso interventi tecnici – prosegue nella nota di aggiornamento Trenitalia -. Attivo il servizio navetta tra Napoli Afragola e Napoli Centrale. Alcuni treni effettuano la fermata di Roma Tiburtina anzichè a Roma Termini. Alcuni treni InterCity effettuano la fermata di Campoleone”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano