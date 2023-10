Prima lo sconto, ma ora la Rai deve rientrare nei conti. Nei giorni scorsi il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva annunciato durante la conferenza stampa di presentazione della Manovra 2024 la riduzione del Canone Rai da 90 a 70 euro. Notizia accolta positivamente dai possessori di apparecchi elettronici in grado di ricevere il segnale televisivo, che però porterà 20 milioni di euro in meno nelle tasche Rai, e ora Viale Mazzini prepara la contromossa.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, tra le ipotesi avanzate ieri in consiglio di amministrazione per aumentare i ricavi, c’è la richiesta di alzare il tetto del 6% alla pubblicità a cui oggi l’emittente pubblica è vincolata. L’ipotesi non piace a Mediaset (e per ovvie ragioni nemmeno ai telespettatori) che fondando i suoi incassi principalmente sui contenuti pubblicitari vedrebbe sparire dal mercato televisivo un’altra buona fetta di torta.

Almeno per il 2023 i conti Rai non sono in pericolo: il pareggio di bilancio è certo, e ci sarà anche una riduzione dell’indebitamento a 615-620 milioni.

