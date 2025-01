Una magra consolazione per i tanti passeggeri che nelle ultime 24 ore sono stati colpiti dai forti disagi causati dalla circolazione dei treni c’è. Si tratta del rimborso automatico che Trenitalia ha introdotto a partire da gennaio 2025, con modalità ancora più semplificate anche per i treni regionali. Soltanto ieri, Roma Termini, la prima stazione della Capitale è stata bloccata da un guasto elettrico a partire dalle sei del pomeriggio, con ritardi e cancellazioni proseguiti fino a fine giornata. Anche oggi, giovedì 15 gennaio, la circolazione ferroviaria è stata rallentata per un guasto alla linea a Verona Porta Nuova e sulla linea convenzionale Roma-Firenze si sono verificati rallentamenti per un guasto alla linea tra Montevarchi e Laterina – temporaneamente regolata tramite l’utilizzo di un unico binario, a cui è seguito altro inconveniente tecnico sulla linee Roma – Napoli via Formia e Roma – Nettuno.

Trenitalia come funziona il rimborso automatico

Dal 2025 il rimborso per chi ha acquistato il biglietto elettronico per il Regionale di Trenitalia è automatico, in caso di ritardo superiore ai 60 minuti, senza bisogno di ulteriori richieste da parte dei passeggeri e avverrà entro 30 giorni dal viaggio. Mentre per i biglietti cartacei resteranno in vigore le procedure tradizionali.

Trenitalia, come chiedere il rimborso

Due le modalità con le quali può essere corrisposto: a seconda dell’entità del ritardo o della scelta del passeggero, è possibile infatti ricevere un buono per l’acquisto di futuri biglietti oppure direttamente l’accredito in denaro. L’importo viene calcolato automaticamente. Tra le modalità più semplici per richiedere il rimborso online, è possibile utilizzare l’app di Trenitalia, accedere alla sezione “i mie viaggi” aggiungendo il biglietto acquistato inserendo il codice PNR e CP oppure il codice di recupero. Cliccando sul biglietto sarà poi disponibile l’opzione per richiedere l’indennizzo, e la scelta di selezionare il metodo dell’accredito automatico della somma con lo stesso metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto o richiedere un bonus o creduto elettronico da utilizzare per acquisiti successivi.

