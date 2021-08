Non c’è stato niente da fare per Christian Menin. È morto in ospedale il bambino di sette anni ritrovato esanime in una piscina a San Pietro in Gu, in provincia di Padova. Il piccolo era stato trasportato al Pronto Soccorso Pediatrico del capoluogo di provincia in Veneto. I sanitari hanno tentato a lungo tutte le manovre di rianimazione senza però riuscire a salvare il bambino.

La tragedia intorno alle 13:00. Il piccolo, residente con la famiglia a Limena, stava facendo il bagno. La bagnina della piscina si sarebbe accorta e sarebbe intervenuta prontamente. Il bimbo, come scrive il Corriere Veneto, si trovava all’interno della vasca profonda 1,2 metri. Attivate immediatamente le misure di Pronto Soccorso. È stato usato anche un defibrillatore.

Il cuore del piccolo ha smesso di battere intorno alle 14:30. La piscina è stata posta sotto sequestro. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri. Il bambino era stato ricoverato in prognosi riservata e trasportato in ospedale in elisoccorso in condizioni gravissime. La bagnina lo avrebbe trovato già immobile. Tutta da chiarire la causa del decesso, se un malore o qualche altro elemento.

