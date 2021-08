Una nuova tragedia sul lavoro si è verificata a San Giovanni Rotondo, nel foggiano. La vittima è un operaio 47 enne morto schiacciato da una lastra di cemento. L’uomo era originario di Manfredonia, da quanto risulta dalle prime indagini, single e senza figli.

L’uomo era un operaio, lavorava come saldatore per il consorzio di bonifica. Un collega stava manovrando una pala meccanica che trasportava una lastra di cemento in azienda, poco distante dal punto dove stava lavorando il 47enne. Qualcosa nelle manovre sarebbe andato storto e la pesante lastra di cemento è precipitata. Sotto c’era l’uomo che sarebbe morto sotto il peso di quella terribile caduta.

Subito i colleghi hanno tentato di soccorrerlo e hanno chiamato l’ambulanza. Ma all’arrivo dei sanitari per l’operaio già non c’era più nulla da fare. È morto sul colpo. Le dinamiche dell’incidente e le responsabilità sono ancora tutte da chiarire. Sul luogo anche i carabinieri e gli uomini dello Spesal, il servizio prevenzione infortuni sui luoghi di lavoro che, sull’accaduto, hanno aperto una inchiesta. Un altro dramma umano che si è consumato sul posto di lavoro.

