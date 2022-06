L’attore Roberto Brunetti è stato trovato senza vita ieri, intorno alle 22:30, nel suo appartamento in via Arduino a Roma. Era anche conosciuto come “Er Patata”, volto di numerose commedie e fiction degli anni ’90 e degli anni Zero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato San Lorenzo e i colleghi del Distretto Salario.

L’attore sarebbe stato ritrovato riverso sul letto in posizione supina e coperto da un lenzuolo. La casa nel quartiere Portapia era in ordine. Nessun segno di violenza sul corpo. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sul corpo sarà condotta l’autopsia. A chiamare il 112 era stata la compagna che non riusciva a mettersi in contatto con l’attore da troppo tempo.

Brunetti era diventato noto con le interpretazioni in Fuochi d’artificio di Leonardo Pieraccioni e in Paparazzi di Neri Parenti. Ruolo che gli aveva consegnato una certa notorietà era stato quello in Romanzo Criminale, il film ispirato alla storia della banda della Magliana diretto da Michele Placido, in cui interpretava Aldo Buffoni, il malvivente ucciso dal Freddo, interpretato da Kim Rossi Stuart, perché colpevole di aver tenuto per se gli incassi della droga.

Brunetti era stato a lungo compagno della collega attrice Monica Scattini, scomparsa prematuramente nel 2015 a causa di un melanoma. Qualche grana con la legge nel passato dell’attore che nel 2017 era stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Trastevere mentre acquistava una dose di cocaina. Già nel 2009 era stato trovato in possesso di cento grammi di hashish nascosti sotto la sella del motorino.

Aveva scontato la sua pena con due anni di reclusione, sei mesi a casa e gli altri nella casa circondariale di Velletri come aveva raccontato in un’intervista a Domenica Live di Barbara d’Urso. A gennaio 2021 l’attore era tornato a Pomeriggio Cinque lanciando il suo appello: “Ho bisogno di lavorare, vivo con il reddito di cittadinanza”. Anni prima Brunetti aveva provato a ripartire da un pescheria, un investimento che non era mai decollato.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

© Riproduzione riservata

Antonio Lamorte