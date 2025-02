Roger Waters è senz’altro un genio musicale. Le sue canzoni con i Pink Floyd sono pietre miliari del rock. Solo un’anima insensibile non prova ammirazione per The Dark Side of the Moon o The Wall. Tuttavia Roger assume spesso atteggiamenti politici opinabili, come l’ultimo a sostegno di Maduro, dicendo che finché il popolo lo vuole…

Sembra non aver letto che le elezioni in Venezuela hanno visto brogli e irregolarità nel conteggio dei voti. E che mezzo Paese è sceso in piazza a protestare, prendendo un sacco di botte e arresti dalla polizia. Una canzone di The Wall diceva: “we don’t need no education”. Sì, Roger, i ragazzi e il popolo non hanno bisogno di educazione, ma dovrebbero aver necessità, almeno di informazione e rispetto delle regole.

Alessandro Agostinelli