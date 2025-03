Una devastante esplosione, probabilmente dovuta ad una fuga di gas, ha raso al suolo una palazzina di due piani situata all’angolo tra via Vitellia e via Pio Foà, nel quartiere Monteverde di Roma. Il tragico evento si è verificato questa mattina, poco prima delle 9, quando secondo le testimonianze raccolte da LaPresse, un boato assordante, paragonabile a quello di un’esplosione, ha preceduto il crollo, seguito da un intenso odore di gas che si è diffuso nell’aria. Paura per i residenti e vicini, che hanno visto cedere la struttura che in passato faceva parte delle ex scuderie di Villa Pamphilj, riadattate da tempo ad uso abitativo.

Un uomo estratto vivo dalle macerie

Dalle macerie è stata estratto viva un uomo (e non una donna come diffuso in un primo momento) gravemente ferito, mentre i soccorritori escludono la presenza di altre persone coinvolte. La deflagrazione ha provocato ingenti danni anche ai veicoli parcheggiati nei pressi dell’edificio. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i carabinieri per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Presente anche un’unità cinofila d’aiuto ai soccorritori.

Sopravvissuto con 70% di ustioni sul corpo

L’uomo estratto vivo dalle macerie, si tratta di un 50enne scozzese, ha ustioni sul 70% del corpo. E’ stato ricoverato al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio ma le possibilità di sopravvivenza sono, purtroppo, davvero minime.

Seguono aggiornamenti

Luca Frasacco