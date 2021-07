Le fiamme si sono propagate all’interno dell’ex abitazione del custode del Museo della via Ostiense di Porta San Paolo. Quattro le persone rimaste intrappolate tratte in salvo dai Vigili del Fuoco. Due sono state trasportate in ospedale a causa dell’inalazione di fumo. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori della Polizia locale, oltre che il personale del 118.

A lanciare l’allarme è stato il servizio di vigilanza del Museo. L’incendio non ha interessato la struttura museale, che ha avuto solo lievi disagi, ma avrebbe danneggiato l’intonaco dell’appartamento che si trova sul lato della Piramide Cestia e l’impianto elettrico. Sulle cause sono in corso accertamenti tecnici da parte dei Vigili del Fuoco. Anche la Soprintendenza è stata avvisata per tutte le verifiche del caso.

