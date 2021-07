Mezzi pubblici bloccati, forze dell’ordine schierate e telecamere puntate su tutti i luoghi nevralgici della Capitale. Italia-Inghilterra tiene in apprensione tutto lo stivale e a Roma le autorità di pubblica sicurezza stanno lavorando per delineare le misure di sicurezza che permettano la visione della partita a tutti i tifosi. La proposta della sindaca Raggi sul maxischermo all’interno dello stadio Olimpico, come vi avevamo raccontato è stata respinta. Ad incidere anche i costi troppo elevati e le difficoltà a far rispettare le normative anti covid.

A colpire è stato il post partita di Italia – Spagna: le scene degli autobus danneggiati in maniera gratuita e gli atti vandalici sulla volante della polizia durante i festeggiamenti hanno fatto il giro dei social. Sulla circolazione del trasporto pubblico c’è stata infatti la decisione più drastica: tutto il trasporto di superficie della Capitale bloccato. A garantire il servizio di trasporto pubblico sarà unicamente la rete metropolitana che, informa Atac, “effettuerà servizio straordinario con ultima corsa alle ore 1.30“. Parallelamente la stessa azienda comunica che “bus, filobus e tram effettueranno l’ultima corsa alle ore 21; rete bus notturna è sospesa sino ore 3.30; la ferrovia Termini-Centocelle vedrà ultima partenza da Centocelle alle ore 21, da Termini alle ore 21.30; per la ferrovia Roma-Lido le ultime partenze da Porta San Paolo e da Colombo alle ore 23.30; la Roma-Viterbo nel servizio urbano vedrà ultima corsa da Flaminio alle ore 22.10 e da Montebello alle ore 22.38”.

Per le strade e principali piazze di Roma si schiereranno Carabinieri e Polizia, soprattutto quelle dov’è prevista alta confluenza di tifosi e la presenza dei maxischermi. Decisa, laddove fosse necessaria, la chiusura delle principali aree, quelle di piazza Trilussa, Trastevere, san Lorenzo e Pigneto, per evitare assembramenti fuori controllo. Su impulso del questore Mario Della Cioppa, al fine di identificare e tempestivamente assicurare alla giustizia eventuali soggetti che si dovessero rendere responsabili di atti vandalici simili a quelli visti subito dopo Italia Spagna, si è deciso di prevedere la presenza di agenti della Digos e della Squadra Mobile in borghese e personale della Polizia scientifica per effettuare riprese, al fine di cogliere sul fatto ogni atto non in linea con le normali esultanze.

