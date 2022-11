Sono stati i residenti dello stabile a trovarlo senza vita nell’androne del palazzo. Erano da poco passate le tre di notte dello scorso 29 ottobre quando un presunto tentativo di furto in casa è finito in tragedia nel Rione Sanità a Napoli. A morire un 38enne di nazionalità ghanese con precedenti di polizia. Secondo una prima ricostruzione sarebbe caduto nel vuoto dai piani superiori, avrebbe perso l’equilibrio probabilmente in seguito a un tentativo di fuga.

A riportare la notizia è il quotidiano Il Roma. L’episodio è avvenuto il weekend scorso al civico 6 di vico Rosariello alle Pigne. Le indagini sono condotte dalla polizia che ha ascoltato il proprietario di un appartamento al secondo piano, appurando che il cellulare trovato vicino al cadavere dell’uomo era stato sottratto poco prima nell’abitazione dell’anziano.

I residenti hanno allertato oltre alla polizia anche i sanitari del 118 che al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

