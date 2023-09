Il presidente nordcoreano Kim Jong Un si recherà presto in Russia per incontrare il presidente Vladimir Putin. Questo è quanto anticipato dal New York Times che cita funzionari americani secondo cui l’incontro riguarderebbe la fornitura di armi per la guerra in Ucraina.

Il vertice dovrebbe avvenire a Vladivostok. “I negoziati sulle armi tra la Russia e la Repubblica democratica popolare di Corea stanno avanzando significativamente” ha detto la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca Adrienne Watson sottolineando che nel mese di luglio il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu si è recato a Pyongyang per ottenere forniture di artiglieria.

Secondo una fonte anonima citata dall’Associated Press, il leader nordcoreano si recerà in Russia fra meno di un mese.

