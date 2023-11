Il ministero della Giustizia russo ha dichiarato di aver intentato una causa presso la Corte Suprema del Paese per mettere fuori legge il “movimento pubblico internazionale Lgbtq” in quanto estremista.

In una dichiarazione online che annuncia la causa, il ministero ha dichiarato che le autorità hanno identificato “segni e manifestazioni di natura estremista” nelle “attività del movimento Lgbt” in Russia, tra cui “l’incitamento alla discordia sociale e religiosa“. La Corte Suprema russa ha fissato un’udienza per l’esame della causa per il 30 novembre.

Lunga repressione contro le persone LGBTQ in Russia

Il divieto proposto è l’ultimo di una lunga repressione contro le persone LGBTQ in Russia, che si è intensificata da quando la Russia ha lanciato la sua offensiva contro l’Ucraina lo scorso febbraio. La Russia ha utilizzato l’etichetta di estremista contro fasce di organizzazioni per i diritti umani e gruppi di opposizione, esponendo i loro membri a procedimenti penali.

“Vari segni e manifestazioni di estremismo”: l’accusa del ministero della giustizia

Il ministero della Giustizia ha accusato il “movimento LGBT operante sul territorio della Federazione Russa” di “vari segni e manifestazioni di estremismo, compreso l’incitamento all’odio sociale e religioso”.Non ha specificato cosa intendesse esattamente con quel movimento, ma ha detto che l’udienza in tribunale era prevista per il 30 novembre.

“Continueremo la nostra lotta LGBTQ+”

Il capo del gruppo per i diritti umani Sphere, che difende la comunità LGBTQ russa, ha criticato l’annuncio.”Le autorità russe stanno ancora una volta dimenticando che la comunità LGBT+ è costituita da esseri umani“, ha affermato la direttrice di Sphere Dilya Gafurova, che ha lasciato la Russia. Le autorità “non vogliono solo cancellarci dalla sfera pubblica: vogliono bandirci come gruppo sociale”, ha aggiunto Gafurova.

“È una mossa abbastanza tipica per i regimi repressivi non democratici: la persecuzione dei più vulnerabili”, ha detto Gafurova. “Continueremo la nostra lotta”, ha aggiunto Gafurova.

Nel 2013 il Paese ha approvato un famigerato divieto della cosiddetta “propaganda gay”. Inizialmente applicabile solo ai contenuti disponibili ai bambini, da allora è stato ampliato. Anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato effettivamente messo al bando nel 2020 da un emendamento costituzionale che stabilisce che il matrimonio è un’unione tra un uomo e una donna.

Su 49 paesi europei, l’organizzazione Rainbow Europe ha classificato la Russia al terzultimo posto in termini di tolleranza nei confronti delle persone LGBTQ.

