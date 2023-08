“L’Italia ha le tasse sul lavoro tra le più alte d’Europa, ma gli stipendi fra i più bassi. Davvero la Meloni pensa di risolvere questo problema con una passerella d’agosto a Palazzo Chigi? Ieri la Meloni ha invitato le opposizione, tranne noi di Italia Viva, a discutere della legge sul salario minimo”. Così il leader di Italia Vita Matteo Renzi in un video pubblicato su Instagram.

“Sapete come è finita? Zero, nulla di fatto. Anzi – spiega Renzi – la presidente del Consiglio ha detto che darà incarico al Cnel di studiare una soluzione nei prossimi sessanta giorni. Il Cnel presieduto da Renato Brunetta. Il Cnel organismo inutile che secondo me va abolito, che non ha portato niente all’Italia e agli italiani. Sembra quasi che la riunione ieri sia servita più che ad aumentare gli stipendi agli italiani a giustificare il potenziale stipendio di Brunetta” aggiunge.

“Se ha proposte concrete, il Governo venga in Parlamento, anche subito, anche ad agosto come avevo proposto. E venga la presidente del Consiglio a portarci le idee del Governo e noi diremo si o no sulla base di quello che pensiamo. Ma si faccia in Parlamento” conclude Renzi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo