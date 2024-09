Una mattinata di terrore al Salone dell’Auto di Torino. Una vettura da rally, una Lancia Delta, infatti, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro la folla dietro le transenne di piazza San Carlo. Sono quindici le persone ferite e contuse, tutte fortunatamente in maniera lieve.

Salone dell’Auto di Torino, macchina da rally sbanda e finisce contro la folla

Il motivo dello sbandamento della macchina non è ancora chiaro, le cause infatti sono ancora da accertare. Ma nel centro di Torino la vettura è finita fuori il circuito, sbandando contro la folla che stava assistendo all’altezza di via San Teresa. I sanitari hanno immediatamente assistito le persone ferite, mentre la polizia locale ha avviato tutte le verifiche del caso sia con il conducente del veicolo sia con i responsabili dell’organizzazione dell’evento.

Auto sbanda al Salone di Torino: quindici feriti, cinque in ospedale

Le persone ferite sono quindici, cinque delle quali sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. La maggior parte delle persone con in codice verde, mentre un codice giallo è all’ospedale Mauriziano. Si tratta di una donna con una sospetta frattura alla gamba.

