Ciò che mangiamo è fondamentale per la nostra salute. Lo è anche per la nostra pelle. Si chiude oggi dopo cinque mesi l’iniziativa Health on the table, il progetto formativo dedicato all’educazione alimentare destinato ai ragazzi di 12 Istituti alberghieri, dieci della Campania, due dell’Emilia Romagna che, guidati dallo chef Danilo Di Vuolo e dai due esperti delle malattie della pelle, l’oncologo del Pascale, Paolo Ascierto e la dermatologa del Policlinico Federiciano, Gabriella Fabbrocini, hanno preparato quattro ricette ispirate alla prevenzione. Ricette che sono state poi valutate dal team di esperti, composto da medici e nutrizionisti insieme allo chef, sulla base di alcuni parametri: preparazione, impiattamento, equilibrio, benessere, varietà, aderenza ai principi indicati nel materiale didattico fornito durante la prima fase del progetto. Il ricettario diventerà presto un fumetto da distribuire nelle scuole.

Con il patrocinio delle associazioni di pazienti, A.I.Ma.Me – Associazione Italiana Malati di Melanoma e tumori della pelle e ANDeA – Associazione Nazionale Dermatite Atopica, l’organizzazione di pazienti e cittadini Cittadinanzattiva, oltre a IMI – Intergruppo Melanoma Italiano e Fondazione Melanoma onlus, il progetto ha il supporto non condizionante di Sanofi Genzyme, divisione specialty care dell’azienda farmaceuticanofi.

“Poiché le abitudini alimentari si instaurano molto presto nella vita dell’individuo – dice Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia e Terapie Innovative del Pascale – e hanno un chiaro effetto sul destino metabolico del giovane e, successivamente, dell’adulto, abbiamo deciso di coinvolgere i ragazzi degli Istituti Alberghieri perché apprendano fin da subito l’importanza del cibo quale prevenzione e per fornire loro gli strumenti necessari per diventare gli chef attenti alla salute di domani”.

L’iniziativa ha preso il via lo scorso maggio con il primo webinar educazionale dedicato alle scuole coinvolte, a cui è seguita la Health Masterchef School, un percorso specifico realizzato per insegnare ai ragazzi l’importanza dell’alimentazione e dell’utilizzo di alcuni ingredienti rispetto ad altri per prevenire e arginare le patologie della pelle.

I piatti selezionati sono stati preparati e presentati oggi dallo chef Danilo Di Vuolo nel corso dell’Health Masterchef Show, momento conclusivo del percorso didattico per i ragazzi dei dodici Istituti che hanno preso parte all’iniziativa, in cui, con la partecipazione straordinaria anche dei due attori Gigi e Ross, si è parlato dell’importanza della nutrizione nel percorso di prevenzione e cura di patologie della pelle.

A commentare le ricette, illustrando i principi nutrizionali e i benefici degli alimenti, Paolo Ascierto insieme a Gabriella Fabbrocini, Direttore UOC di Dermatologia Clinica presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Federico II di Napoli e a Ignazio Stanganelli, Presidente IMI, Direttore della Skin Cancer Unit presso l’IRCCS IRST Istituto Tumori Romagna e Professore Associato dell’Università di Parma.

“È stato un progetto molto stimolante che ci ha permesso di entrare nelle scuole e promuovere il concetto di attenzione e prevenzione delle malattie della pelle in un contesto ludico e che appartiene alla sfera del piacere, ovvero cucinare e mangiare”, afferma Gabriella Fabbrocini, “L’attenzione a cosa mangiamo è fondamentale nel percorso di prevenzione di certe patologie cutanee. Sensibilizzare a questi temi i giovani è molto importante, anche per mostrare loro come una dieta sana possa anche essere sinonimo di piatto gustoso e divertente”, sostiene Ignazio Stanganelli.

L’iniziativa non si ferma qui: nel mese di novembre tutte le ricette proposte dalle scuole verranno raccolte in un “Ricettario per la pelle” illustrato a mo’ di fumetto dalla Scuola Italiana di Comix e distribuito presso gli Istituti Alberghieri che hanno preso parte al percorso didattico. “L’obiettivo che ci siamo dati è quello di divulgare nel miglior modo possibile presso i giovani e non solo queste ricette della pelle, per promuovere e sottolineare l’importanza dell’alimentazione quale elemento fondamentale nel percorso preventivo e di cura di alcune malattie della cute”, conclude il dottor Ascierto.

