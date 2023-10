Da dove spunta quel video? Chi l’ha girato? Sono le domande che si pongono dall’Associazione Nazionale Magistrati in merito alle immagini postate dal leader della Lega Matteo Salvini che ritraggono la giudice Iolanda Apostolico durante una manifestazione del 2018 a Catania per lo sbarco della nave Diciotti.

Un video non uscito per caso, considerando che Apostolico è la giudice che il 29 settembre ha annullato il trattenimento di quattro migranti nel Cpr di Pozzallo, andando contro il decreto Cutro. Per Salvini si tratta della dimostrazione di come Apostolico non sia stata imparziale nella sua scelta.

Nel video si vede la donna tra il cordone della polizia e quello dei manifestanti. Con lei c’è anche il suo compagno che per la Lega è “pubblicamente schierato contro la Lega e dalla parte dei manifestanti”. La giudice Apostolico, però, avrebbe commentato dicendo che in quell’occasione era in mezzo proprio per evitare disordini tra i due schieramenti.

La reazione di Santalucia e dell’Anm

Ieri, tramite una nota ufficiale, l’Anm si era detta preoccupata per lo “screening” che viene fatto su giudici e pm. Il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia ha diversi dubbi: “Non so bene come spunti il video perché non ci ha detto nessuno da chi e dove provengono quelle immagini, se già circolavano online, se era stato trasmesso in televisione o se appartiene alle forze di polizia come sembrerebbe dal modo in cui sono state effettuate le riprese, alle spalle delle forze dell’ordine che contengono il corteo. Questo mi sembra più grave”.

“Se il fatto è così grave e scandalizza così tanto perché si agisce a cinque anni di distanza e non subito? Il sospetto è che venga fatto perché non siano graditi alcuni provvedimenti del giudice è più che fondato”.

“Giudici siano imparziali”

“La giudice che ha bocciato il provvedimento del governo è stata accusata da Salvini di essere di parte perché era in piazza in una manifestazione contro di lui insieme a persone che urlavano slogan infami contro le forze dell’ordine. La questione è semplice: io sull’immigrazione non la penso come Salvini, anzi, sono agli antipodi. Ma credo che il ministro leghista abbia ragione quando chiede che i giudici diano le massime garanzie di imparzialità. E questa giudice – sul tema – non può essere percepita imparziale se scende in piazza e partecipa a una manifestazione politica”. A scriverlo è Matteo Renzi sulla sua enews.

Il leader di Italia Viva ha anche commentato la vicenda della giudice di Catania davanti ai giornalisti al palazzo di Giustizia di Firenze: “Io sulla vicenda della nave Diciotti già nel 2018 ho criticato ferocemente Matteo Salvini in Parlamento, perché non la penso come lui. Che però un magistrato partecipi a un’iniziativa politica, paradossalmente è un regalo che fa alla narrazione di Salvini. Perché quel magistrato che fa politica, toglie credibilità e autorevolezza all’indipendenza della magistratura”.

© Riproduzione riservata

Redazione