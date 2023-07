“La presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue si concentra su quattro priorità: promuovere la reindustrializzazione e la digitalizzazione dell’Europa, avanzare verso la transizione ecologica, consolidare il pilastro sociale e rafforzare l’unità europea”. Lo si legge in un tweet del nuovo account creato per il semestre di presidenza spagnola del consiglio Ue che si apre oggi.

“Dobbiamo fare in modo – ha aggiunto il premier Pedro Sanchez in un video allegato – che l’economia sia più prospera ma anche più giusta: in un contesto geopolitico segnato dai dubbi, l’Europa deve essere un luogo di certezze, in cui il benessere materiale, la libertà e la democrazia siano al centro del futuro di tutte le persone. Questa è la nostra ambizione e il nostro impegno”.

La Spagna “assume la presidenza di turno del consiglio dell’Ue con umiltà e gratitudine ma anche con ambizione, decisa a fare di questa uno strumento utile che migliori la vita dei cittadini e della cittadine”, ha aggiunto il premier spagnolo Pedro Sanchez nel videomessaggio pubblicato in occasione dell’inizio della presidenza di turno spagnola dell’Ue.

“In un contesto geopolitico segnato dall’incertezza, l’Europa deve convertirsi in uno spazio di certezze, in cui il benessere, la libertà e la democrazia traccino il futuro di tutte le persone“, ha sottolineato il premier. “Negli ultimi decenni l’Europa ha dimostrato quanto può fare per la Spagna, ora è arrivato il momento che la Spagna mostri al mondo quanto può fare per l’Europa”, ha aggiunto Sanchez.

Sanchez ha voluto aprire il semestre visitando Kiev, dove è stato accolto dai funzionari ucraini e dove è in programma un incontro con il presidente Zelensky. “Con la visita” del premier spagnolo Pedro Sanchez in Ucraina, “Madrid inizia il suo semestre di presidenza dell’Ue. Per noi sarà un semestre decisivo per l’avvio dei negoziati di adesione. Contiamo sul sostegno della Spagna in questo senso“. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio riportato sul suo canale Telegram, in cui ha fatto riferimento all’intervista rilasciata ai media spagnoli prima dell’arrivo di Sanchez.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione