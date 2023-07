Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez è arrivato a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodymir Zelenski, nel primo giorno della presidenza spagnola dell’Unione europea.

“Volevo – ha scritto Sanchez sul suo account Twitter annunciando il suo arrivo nella capitale Ucraina – che il primo atto della presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue fosse in Ucraina insieme a Volodymir Zelenski“.

“Trasferirò al vostro governo e al vostro Parlamento tutta la solidarietà europea. Manterremo il nostro sostegno al popolo ucraino fino al ritorno della pace in Europa”, ha aggiunto il presidente del governo spagnolo, che ha pubblicato un video del suo arrivo in treno alla stazione di Kiev.

Sánchez viaja a Kiev para reunirse con Zelenski en el inicio de la Presidencia española del Consejo de la UE#Canal24Horashttps://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/4RO7q8Pv4o — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 1, 2023

In un’intervista concessa ieri nella capitale Ucraina ai media spagnoli, Zelensky ha evidenziato la buona sintonia con Sanchez, ha ringraziato il popolo spagnolo per il suo aiuto militare, economico e umanitario e ha riconosciuto la generosita’ spagnola quando si è trattato di accogliere i rifugiati ucraini, in maggioranza donne e bambini.

Zelensky ha ribadito la sua speranza che di una valutazione positiva da parte di Bruxelles in ottobre del lavoro di Kiev per allinearsi agli standard dell’UE, che consentirebbe l’avvio dei negoziati di adesione sotto la presidenza di turno spagnola che si concluderà alla fine del l’anno. Tra i temi dell’incontro potrebbe esserci anche la consegna di nuovi aiuti militari richiesti dall’Ucraina.

Redazione

