“Questo è un momento storico per avviare i negoziati sull’adesione dell’Ucraina all’Ue. Un’Europa dei valori, un’Europa libera e forte, un’Europa della pace è impensabile senza l’Ucraina“. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, collegandosi con i capi di Stato e di governo riuniti al Consiglio europeo. “L’Ucraina è determinata a essere pienamente preparata per l’avvio dei negoziati di adesione il prima possibile, e lo faremo”, assicura il leader di Kiev.

“Ho iniziato questa settimana con una visita in prima linea. Due delle nostre regioni: Donetsk e Zaporizhzhia. I nostri soldati stanno facendo un ottimo lavoro e sono orgoglioso di loro, stanno respingendo gli attacchi russi e distruggendo i terroristi russi. Riusciamo a liberare la nostra terra e la nostra gente dagli occupanti, e questa è la cosa più importante”, ha proseguito Zelensky nel suo intervento al Consiglio Ue.

Il Presidente ucraino aggiunge che “maggiore è il successo dei nostri soldati ora, più a lungo la Russia non rappresenterà una minaccia per l’Ucraina e la nostra intera Europa“. “La storia – ha proseguito – dimostra chiaramente che le aggressioni fallite rendono sempre deboli le dittature. In effetti, questo è ciò che stiamo vedendo in Russia in questo momento: stiamo vedendo la loro debolezza, di cui abbiamo così tanto bisogno”, e “la sua sconfitta risolverà il problema di questa guerra”.

Frattanto, arriva la notizia che Pedro Sanchez visiterà l’Ucraina su invito proprio del leader ucraino. “Ritengo sia simbolico che questo sabato, nel primo giorno della presidenza spagnola, il premier Pedro Sanchez visiti l’Ucraina su mio invito. Per la prima volta, l’inizio della presidenza di un Paese sarà sottolineato da una visita in Ucraina. E questo in effetti la dice lunga su quanto saranno importanti i prossimi sei mesi per la nostra Europa“, ha concluso Zelensky.

