Dopo indiscrezioni e anticipazioni è arrivata la conferma: Amadeus sarà il conduttore dei prossimi due Festival di Sanremo. Due edizioni addirittura, quelle 2023 e 2024. Il conduttore eguaglierà così il record di cinque kermesse di fila presentate da Pippo Baudo e Mike Bongiorno. L’annuncio è arrivato in tarda mattinata dopo un incontro con l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes e il direttore del Prime Time Stefano Coletta.

“Sono felice e onorato della proposta dell’amministratore delegato Carlo Fuortes e del direttore del prime time Stefano Coletta. Aver ricevuto adesso questa proposta mi permette di lavorare da subito. Non vedo l’ora di iniziare”, il commento a caldo di Amadeus.

L’ultima edizione andata in diretta in prima serata dallo scorso primo febbraio al 5 febbraio è stata un’edizione da record. Ha avuto ascolti medi delle cinque serate superiori agli 11 milioni di spettatori e una quota d’ascolto media del 58% con la serata finale sopra il 66 per cento. Lo Studio Frasi ha registrato sulle cinque serate una quota d’ascolto media del 70%, con chi ha età tra i 20 ed i 24 anni al 72,7% e i 15-19enni al 71,6 per cento.

Il Sole24Ore aveva stimato intorno a 17 milioni di costi e 42 milioni di proventi dalla raccolta pubblicitaria dell’edizione. La Rai aveva alzato i listini del 15% immaginando un 10% dell’audience. La 72esima edizione è stata vinta dalla coppia Mahmood e Blanco con la loro Brividi. I due saranno all’Eurovision Song Contest che si terrà il prossimo maggio a Torino e che sarà condotto dai cantanti Mika e Laura Pausini e dal presentatore Alessandro Cattelan.

Ad anticipare seppur ironicamente un quarto mandato almeno di Amadeus al Festival era stato lo showman Fiorello, compagno di viaggio nelle prime due edizioni condotte da Amadeus. “Certo che lo farà, ne sono sicuro, lui a Sanremo ha preso casa, ha già fatto il rogito”. A quella battuta il direttore artistico e conduttore aveva replicato: “Se ci sarà, ci sarà soltanto se anche Fiorello salirà sul palco anche nella prossima edizione”.

Antonio Lamorte Giornalista professionista. Ha frequentato studiato e si è laureato in lingue. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato con l’agenzia di stampa AdnKronos. Ha scritto di sport, cultura, spettacoli.

