Tragedia sull’autostrada A4. Una donna di 39 anni è morta in un incidente nei pressi del casello di Montebello Vicentino, in direzione Milano. L’automobile della vittima ha sbandato ed è finita sotto il rimorchio di un autoarticolato fermo in una piazzola di sosta. Sul posto sono intervenuti e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla

La tragedia si è consumata giovedì sera, intorno alle 23:30. La donna alla guida, una 39enne marocchina residente in Romania, viaggiava con la figlia. La piccola è sopravvissuta al terribile schianto. Ad aiutarla a uscire dall’abitacolo danneggiato duramente dall’impatto il personale impegnato nello sfalcio dell’erba in autostrada.

I vigili del fuoco intervenuti dal distaccamento di Arzignano hanno liberato la vittima dalle lamiere deformate dell’auto. La donna sarebbe deceduta sul colpo. Il Corriere del Veneto ricostruisce la tragedia e scrive che a causare l’incidente potrebbe essere stato un improvviso e fatale colpo di sonno. La vettura ha infatti deviato seccamente dalla carreggiata finendo nella piazzola.

All’interno del mezzo pesante il camionista stava dormendo. È stato comprensibilmente svegliato dall’impatto devastante che ha ridotto la Ford Focus a un groviglio di lamiere accartocciate sotto il tir. Sul posto sono intervenuti oltre ai pompieri anche il personale di autostrade. Gli agenti della polstrada sono intervenuti sul posto per i rilievi. Una relazione verrà presentata al pubblico ministero di turno.

