Patrizia La Marca si era avvicinata al cane per porgergli la ciotola con il mangiare. È stata attaccata, ferita gravemente. È morta in ospedale, a 53 anni, in strada a Fullavin, Soldano, in provincia di Imperia, nell’entroterra di Vallecrosia, azzannata dal rottweiler del fratello che secondo le ricostruzioni ha anche impedito in un primo momento i soccorsi costringendo i carabinieri a spararlo per potersi avvicinare alla donna. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario, i vigili del fuoco, l’elisoccorso e i militari.

La donna era stata ferita alla testa, all’addome, alle spalle, alle braccia. È stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona. I medici hanno provato fino all’ultimo a tenerla in vita. Niente da fare, troppo gravi le ferite. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica della tragedia e per capire per quale motivo il cane si sarebbe scagliato così violentemente. Secondo Il Corriere della Sera la donna stava cibando il cane quando è stata attaccata.

La Marca era dirigente di un grande marchio di distribuzione, cugina del consigliere regionale Veronica Russo. Il cane era di suo fratello, con cui la donna era da giorni in vacanza. Il rottweiler era legato a una catena con una meticcia. A lanciare l’allarme un vicino di casa che ha sentito le urla della donna. Complicati i primi soccorsi per carabinieri e sanitari: il molosso continuava a ringhiare e a non permettere di avvicinarsi alla donna agonizzante. Un militare ha dovuto esplodere un colpo, mirato alla zampa, per far arretrare il cane di grossa taglia.

Inutile il trasferimento in elisoccorso al Santa Corona, dopo un primo tentativo di rianimazione in uno scalo al Saint Charles di Bordighera. I veterinari dell’Asl 1 di Imperia hanno provveduto alla sedazione del cane, trasferito in un canile a Sanremo. Dalla stessa Asl precisano che non sono più previsti dalla legge gli abbattimenti quindi il cane dovrebbe essere affidato a un istruttore per tentarne il recupero.

