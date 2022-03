Solo, scalzo e in pigiama, ha percorso qualche centinaio di metri in piena notte, allontanandosi dal residence a Castel Gandolfo in cui si trovava con i genitori, che stavano dormendo.

Protagonista della fuga notturna un bambino di appena due anni e mezzo, che poi ha detto ai carabinieri che lo hanno soccorso “Sono Batman”, chiedendo della cioccolata per rispondere alle loro domande.

“Sono venuto per giocare con il cagnolino”

Il fatto è accaduto poco dopo le due, quando è scattato l’allarme in una villetta poco distante dal residence in cui si trovava la famiglia. Il proprietario, che in quel momento era fuori casa e ha quindi ricevuto il messaggio di intrusione sul suo smartphone, è rientrato per controllare cosa fosse successo. Sul prato della villa, vicino al cane, c’era un bambino in pigiama. “Sono venuto per giocare con il cagnolino” si è giustificato il piccolo: forse aveva notato l’animale nei giorni precedenti. L’uomo allora ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti e gli hanno chiesto dove abitasse. “Vi rispondo solo se mi date la cioccolata” è stata la sua risposta.

Dopo aver ricevuto un cioccolatino il bimbo ha spiegato ai militari come raggiungere l’appartamento: i genitori non si erano accorti di nulla. Una storia che fortunatamente ha avuto un lieto fine. Il piccolo aveva infatti percorso tutta la strada al buio, correndo il rischio di finire nel campo da golf con laghetto nei pressi del residence.

