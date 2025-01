Uno scontro in volo tra un aereo in fase di atterraggio (e con a bordo 64 persone) e un elicottero militare, decollato per un addestramento, ha provocato la morte di almeno 18 persone, anche se il bilancio è destinato ad aumentare. La tragedia nella serata di mercoledì 29 gennaio a Washington quando l’aereo, un Crj700 della compagnia regionale Psa, stava operando il volo AA5342 (per conto di American Airlines) da Wichita per lo scalo “Ronald Reagan” della capitale, dopo essersi scontrato con l’elicottero militare Sikorsky H-60 Black Hawk sul quale viaggiavano tre soldati, è precipitato nel fiume Potomac per poi inabissarsi. Stessa sorte anche per il velivolo militare.

Lo scontro e il primo bilancio delle vittime

Al momento sono stati recuperati 18 corpi mentre altre quattro persone sono state tratte in salvo. Secondo la Faa, l’ente federale americano dell’aviazione, l’impatto è avvenuto in volo con un elicottero Sikorsky H-60 mentre l’aereo passeggeri si era allineato per atterrare lungo la pista 33.

Il Crj700 ha inviato il suo ultimo segnale radar alle 20.48 locali di mercoledì 29 gennaio (le 2.48 di notte in Italia di giovedì 30 gennaio). L’elicottero militare invece non trasmetteva in quel momento segnali alle piattaforme specializzate come Flightradar24. American Airlines successivamente ha chiarito che a bordo del suo volo c’erano 60 passeggeri, 2 piloti e 2 assistenti di volo. Sull’elicottero invece c’erano tre soldati Usa.

Il video dello schianto e i soccorsi

La sindaca di Washington Muriel Bowser ha confermato che “entrambi gli aerei sono nelle acque” del fiume Potomac e che a bordo dell’aereo dell’American Airlines c’erano 64 persone, mentre tre erano a bordo dell’elicottero militare. “L’obiettivo ora è salvare le persone, ed è quello su cui si concentra tutto il nostro personale”, ha affermato Bowser.

Da chiarire le cause dell’incidente anche se alla base potrebbe esserci un errore di comunicazione con la torre di controllo. L’aeroporto è stato chiuso almeno fino alla tarda mattinata di oggi per consentire tutti gli accertamenti. L’Fbi ha escluso, per ora, un atto doloso o terrorismo. Ad indagare ci sarà la National Transportation Safety Board (Ntsb), una agenzia investigativa indipendente del governo americano responsabile delle indagini sugli incidenti dei trasporti civili. Ma ci saranno approfondimenti anche degli investigatori militari, dopo il coinvolgimento di un elicottero dell’esercito.

