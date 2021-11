Un bambino di un anno è ricoverato in rianimazione dopo un grave incidente stradale avvenuto domenica sera, 7 novembre, a Torre del Greco, comune in provincia di Napoli. Il piccolo si trova all’ospedale pediatrico Santobono e le sue condizioni sarebbero gravi.

L’incidente, che ha coinvolto due auto e uno scooter, è avvenuto all’altezza di un distributore di benzina in via Nazionale nel comune vesuviano. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della polizia. Oltre al bimbo di un anno, che si trovava in auto con i genitori, anche un’altra persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Maresca. Altre quattro sono rimaste ferite in modo lieve mentre una settimana persona è rimasta illesa.

Secondo una prima, parziale, ricostruzione degli agenti del commissariato di Torre del Greco, a provocare l’incidente una manovra azzardata da parte di una delle due auto che viaggiavano in direzioni opposte.

seguono aggiornamenti

