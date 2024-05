La Nato è obsoleta, sciogliamola. Il succo dell’ultimo messaggio di Marco Tarquinio è questo. Il giornalista, ex direttore di Avvenire, ma soprattutto candidato alle elezioni europee con il Partito Democratico da sempre in merito alla guerra in Ucraina è su posizioni cosiddette pacifiste, vicine a quelle del Movimento Cinque Stelle o anche della Lega di Matteo Salvini. Insomma, linee divergenti da quelle (almeno sulla carta) del Pd, come succede per altri temi, come i diritti civili. Oggi però ha compiuto un ulteriore passo, arrivando a chiedere di sciogliere l’Alleanza Atlantica.

Marco Tarquinio: sciogliamo la Nato

Il candidato alle europee del Pd ha sottolineato l’esigenza di fermare il conflitto a Gaza, puntando il dito contro l’Occidente formato da Usa e Ue. “Ancora decine e decine di morti civili a Gaza, e nessuno si azzardi più a chiamarli ‘danni collaterali’. Usa e Ue fermino la guerra all’umanità di Netanyahu. O sciolgano l’alleanza con lui. La stessa cosa che dico per la guerra d’Europa. Se le alleanze non servono la pace e da difensive diventano offensive vanno sciolte. Sciogliamo la Nato. Non si può fare in un giorno, ma va fatto. Va costruita un’alleanza nuova e tra pari tra Europa e America” ha detto Tarquinio.

Le reazioni alle parole di Tarquinio

A stretto giro sono cominciate ad arrivare le reazioni alle parole di Tarquinio. La prima è stata Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, che su X ha commentato, smarcandosi dalla posizione del Partito Democratico: “Il Pd chiede di sciogliere la Nato. Noi chiediamo gli Stati Uniti d’Europa. È chiara finalmente la differenza tra noi e il nuovo Pd?”. A seguire anche Matteo Renzi ha parlato di quanto detto dall’ex giornalista: “Il Pd con Marco Tarquinio dice che per costruire la pace bisogna sciogliere la Nato, sconfessando l’Atlantismo degli ultimi 70 anni. Noi invece diciamo che per costruire la pace servono la Nato, l’Esercito europeo, la difesa comune e una politica estera. Servono insomma gli Stati Uniti d’Europa, non questo Pd”.

“Tarquinio, oltre a pensare che l’aborto sia come la pena di morte, vuole sciogliere la Nato. Il Pd cosa ne pensa? È la vostra linea Elly Schlein? Davvero vuoi mandare in Ue queste idee?”, è stato invece il commento del leader di Azione Carlo Calenda.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani