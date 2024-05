Si prospetta un fine settimana problematico per i viaggiatori. Il 4 e 5 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale della durata di 24 ore che coinvolgerà il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Si tratta di uno stop prolungato dalle ore 21.00 di sabato 4 maggio alle ore 20.59 di domenica 5 maggio, durante il quale i treni potrebbero subire variazioni o essere cancellati, come annunciato da Trenitalia in un comunicato. Lo sciopero è stato organizzato a livello nazionale dalla sigla sindacale Cat, Coordinamento autorganizzato trasporti, e potrebbe causare disagi su tutta la rete ferroviaria.

Essendo il periodo interessato un fine settimana, durante lo sciopero non saranno garantite fasce orarie specifiche per i treni. Tuttavia, a Milano il servizio di trasporto pubblico locale, incluse bus, tram e metro, gestito da Atm, sarà regolare.

La nota precisa che i passeggeri avranno comunque la possibilità di richiedere il rimborso del biglietto secondo le Condizioni generali di trasporto di ciascuna compagnia, consultabili sui siti web delle singole imprese ferroviarie.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco