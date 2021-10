È stato fermato un uomo gravemente indiziato per lo scippo violento che si è verificato lo scorso 22 ottobre in via Carlo De Marco, a Napoli. Vittima una donna, che stava acquistando qualcosa presso un distributore automatico. Forse delle sigarette. L’uomo era sceso dall’auto, intorno alle 21:53, aveva aggredito la donna strappandole violentemente la borsa. La donna lo aveva inseguito e si era attaccata alla portiera dell’auto.

Il rapinatore aveva comunque accelerato e si era trascinato la vittima a terra per diversi metri. Era tutto stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. Quelle immagini erano circolate parecchio su media e social network. Il decreto di fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica e messo in atto dalla Squadra Mobile dall’ufficio Prevenzione Generale della Questura. L’uomo ha 42 anni ed è gravemente indiziato per la rapina.

Il provvedimento rappresenta l’esito dell’attività investigativa svolta dalla Polizia e coordinata dalla Procura che ha consentito di cristallizzare le varie fasi dell’episodio e di risalire all’identità del presunto aggressore. La ragazza, finita al suolo dopo la fuga del rapinatore, ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

“Dopo alcuni metri la vittima viene sbalzata a terra con il ladro che fugge via. Scene terribili che avrebbero potuto immortalare qualcosa di ben più drammatico. Quello che lascia sconcertati è la ferocia di questo delinquente che non si è fatto scrupolo di mettere in serio pericolo la vita della sua vittima. Un soggetto che deve essere assicurato al più presto alla giustizia”, aveva osservato denunciando il fatto il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

