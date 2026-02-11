C’è un’arte che nella comunicazione politica italiana pochi hanno saputo coltivare con la pazienza e la precisione di Marina Berlusconi: quella di dire molto sembrando dire poco, di tracciare linee di confine con l’accortezza di chi sa esattamente dove posare ogni parola. L’intervista pubblicata oggi dal Corriere della Sera non fa eccezione. Anzi, ne rappresenta forse l’espressione più compiuta, perché dentro un apparente mosaico di temi — il referendum sulla giustizia, Trump, Vannacci, il futuro di Forza Italia — si nasconde un disegno politico coerente, un messaggio che ha già prodotto, a poche ore dalla pubblicazione, un piccolo terremoto di reazioni, silenzi eloquenti e repliche affrettate.

Il sì al referendum sulla separazione delle carriere è il dato di superficie, motivato con parole studiate che prendono le distanze dalla dimensione personale e familiare per elevare la questione a livello di principio. Il mercato delle nomine al Csm, le correnti che decidono carriere, il giogo che soffoca magistrati e cittadini: è un lessico forte, calibrato per parlare a un elettorato moderato e garantista che in Italia esiste ma fatica a trovare una casa stabile. L’effetto immediato delle parole di Marina è quello di allineare tutti: Licia Ronzulli celebra la “grande visione politica e culturale”, Alessandro Cattaneo definisce Marina “un riferimento per tutti”, Roberto Occhiuto declina il messaggio in un lungo manifesto sulla “destra liberale e riformista”. Ciascuno di loro sa, però, che quelle parole riguardano anche il proprio futuro dentro il partito, e che l’allineamento di oggi potrebbe essere la premessa di un riposizionamento domani.

Ma il cuore pulsante dell’intervista batte altrove, in quel passaggio su Antonio Tajani che merita di essere letto con la lente dell’analisi più che con quella della cronaca. Marina Berlusconi esprime gratitudine per il segretario, riconoscendogli il merito di aver tenuto saldo il partito dopo la scomparsa del fondatore. Fin qui, l’omaggio. Poi, però, arriva la frase che conta: “Adesso inevitabilmente comincia una fase nuova, in cui bisogna guardare avanti e costruire il futuro. Sono certa che il primo a saperlo e a volerlo fare sia proprio lui”. È il linguaggio della diplomazia aziendale applicato alla politica — un elogio che contiene in sé la premessa del cambiamento, una stretta di mano che prelude a un passaggio di testimone. Non un “licenziamento”, come qualcuno, grossolanamente si è affrettato a leggere, ma certamente un monito: il compito di custode è stato assolto, ora serve l’architetto della fase nuova.

Tajani lo ha percepito. La sua replica — “il rinnovamento lo stiamo facendo da un pezzo, da quando sono diventato segretario” — ha il tono di chi si sente chiamato in causa e non è la prima volta: una dinamica analoga si era prodotta quando a lanciare messaggi simili era stato il fratello Piersilvio. I congressi regionali, il congresso nazionale all’orizzonte, l’elezione diretta del segretario: sono gli strumenti attraverso cui il leader azzurro prova a dimostrare che la fase nuova è già in corso. Ma la domanda resta sospesa: basterà l’accelerazione interna a soddisfare la visione della famiglia che detiene non solo il marchio ma l’anima stessa del partito?

La questione si intreccia con il tema più ampio della svolta liberale nel centrodestra, quel progetto mai compiutamente realizzato che ciclicamente riemerge come una promessa rimandata. Marina Berlusconi lo evoca attraverso una serie di posizionamenti inequivocabili: la critica dura a Trump e al suo Far West istituzionale, l’invocazione di un’Europa più forte, la richiesta di più coraggio sui diritti civili, e soprattutto il giudizio liquidatorio su Vannacci — la cui uscita dal perimetro della maggioranza sarebbe “un’opportunità per liberare il centrodestra da pericolosi estremismi”. È significativo che l’opposizione taccia. Un silenzio che è esso stesso una lettura: si ostenta di considerare le parole di Marina come una cosa interna al centrodestra, una partita che si gioca tra la famiglia Berlusconi e la classe dirigente del partito, ma si sa che conviene osservare con grande attenzione.

Marina Berlusconi non scende in campo, lo ripete con formula ormai rituale, ma esercita una moral suasion che pesa quanto e più di molte leadership formali. È oggi l’attrice più influente nella partita che deciderà se il centrodestra italiano saprà compiere quella svolta liberale che il suo fondatore sognava e che la storia potrebbe ora rendere non più rinviabile.

Mario Alberto Marchi