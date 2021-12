Era il giorno della Vigilia di Natale. Una data che ha assunto un significato molto particolare per una giovane coppia in difficoltà, giunta a Roma dopo aver affrontato un ‘viaggio della speranza’ con due figli al seguito e uno in arrivo, grazie all’intervento della Polizia locale di Roma Capitale.

Alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), durante il solito servizio di controllo nella zona della stazione Termini, hanno subito notato una giovane coppia, disorientata e in evidente stato di necessità: 28 anni lui, 23 lei, incinta, in compagnia di due figli piccoli.

Nonostante parlassero poco l’italiano, i due ragazzi sono riusciti a raccontare la loro toccante storia. Di origini tunisine, con regolare permesso di soggiorno, erano sbarcati ad Agrigento dopo aver affrontato un lungo viaggio verso il nostro Paese per motivi di salute. Il giovane papà doveva infatti sottoporsi a un delicato intervento presso una struttura ospedaliera della Capitale. Giunti alla stazione Termini, in attesa del giorno del ricovero, si erano ritrovati a vagare senza avere quasi nulla con sé, né da mangiare, né tantomeno da vestire.

Una situazione delicata che non ha lasciato gli agenti indifferenti. Avviando una colletta e una raccolta di generi di prima necessità presso alcuni commercianti della zona, i vigili sono riusciti a garantire alla coppia e ai loro figli alcuni giorni di serenità.

Inoltre, grazie all’intervento della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale, subito allertata, alla famiglia è stata fornita la necessaria assistenza alloggiativa. Non solo per la Vigilia di Natale, ma anche per i giorni seguenti.

Una storia di umanità e solidarietà che non dimenticheranno.

Mariangela Celiberti