In lacrime nel ricordare la prematura scomparsa del fratello Patrick, morto lo scorso mese per un attacco di cuore, ma in lacrime anche per esser finita tra le vittime del crac della Silicon Valley Bank, perdendo la metà del suo patrimonio.

Lo ha ammesso l’iconica attrice di Hollywood Sharon Stone, indimenticabile ‘femme fatale’ in “Basic Instinct”, durante la cerimonia del Women’s Cancer Research Fund’s An Unforgettable Evening a Los Angeles che l’ha visto ricevere il Courage Award.

“I lost half my money to this banking thing”, ha detto alla platea l’attrice 65enne, parlando genericamente dunque di “faccenda delle banche”, con un evidente riferimento proprio al fallimento dell’istituto di credito californiano specializzato nel supporto delle aziende tech.

“Ho portato un paio di appunti stasera. In genere parlo a braccio, come ben sapete…”, ha esordito Stone, commossa. Quindi, entrata nel vivo del racconto, la star di Hollywood ha confessato: “Dal punto di vista tecnico sono un’idiota, ma posso firmare un assegno. E in questo momento, anche questo è un atto di coraggio perché so cosa sta succedendo. Io stessa ho perso metà dei miei soldi per questa faccenda delle banche. Ma nonostante questo sono qui”.

Sharon Stone breaks down in tears asking guests to donate more money. She says writing a check for her requires courage since she “lost half my money to this banking thing,” presumably referring to Silicon Valley Bank collapse. “This is not an easy time for any of us.” pic.twitter.com/ZTSP5TQ2od — Chris Gardner (@chrissgardner) March 17, 2023

“Non è un momento facile per nessuno di noi“, ha aggiunto la star facendo riferimento al periodo di lutto che sta affrontando in famiglia dopo la scomparsa del fratello Patrick, padre a sua volta del piccolo River, spentosi lo scorso anno a 11 mesi di vita a causa di un’insufficienza multiorgano.

Poi la star del cinema è ritornata a farsi coraggio e a trasmetterlo a chi l’ascoltava: “Non sto chiedendo a nessun politico di dirmi cosa posso e non posso fare. Come posso e non posso vivere, e qual è o non è il valore della mia vita. Quindi alzati. Alzati e dì quanto vali. Io ti sfido. Questo è il coraggio”.

Sul palco della sala da ballo del Four Seasons di Los Angeles, dove è stata invitata per ritirare il riconoscimento, ovviamente Sharon Stone ha parlato anche della sua battaglia personale, i tumori benigni al seno che le erano stati rimossi nel 2001, prima di affrontare la chirurgia plastica ricostruttiva: “Queste mammografie non sono divertenti“, ha detto, incoraggiando il suo pubblico a monitorare la propria salute e sottoporsi a esami regolari. Lo scorso novembre, l’attrice ha annunciato che i medici avevano trovato un altro tumore benigno, questa volta all’utero.

