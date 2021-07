È stato recuperato il corpo della ragazzina di 12 anni scomparsa stamattina a Vieste, sul Gargano. La tragedia, in provincia di Foggia, si è consumata in nemmeno mezza giornata. Un tuffo, la scomparsa, l’allarme, le ricerche, il ritrovamento. Il cadavere della bambina è stato rinvenuto in località San Francesco, poco distante dall’isolotto del Faro. A dare la triste notizia il sindaco del comune nel foggiano, Giuseppe Nobile.

La bambina era scomparsa stamattina. Stando alle ricostruzioni si era tuffata intorno alle 10:30 con due cugini di 8 e 10 anni in località Marina Piccola. Secondo l’Ansa avrebbero voluto raggiungere a nuoto il faro poco distante. Il mare però era agitato. I due bambini di 8 e 10 anni sarebbero stati aiutati da un turista a bordo di un gommone e sono stati trasportati per accertamenti all’Ospedale Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo. Le loro condizioni non sono gravi.

La ragazzina di 12 anni invece è scomparsa tra le onde. A cercarla da stamattina le squadra della Guardia Costiera di Vieste e i Carabinieri. Il corpo della 12enne è stato recuperato dagli uomini della Capitaneria di Porto di Vieste. Era sugli scogli. Sarebbe morta per annegamento. In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

