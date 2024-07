Un ragazzo di 16 anni è morto annegato in mare per cause in corso di accertamento. La tragedia è avvenuta a Torre del Greco, comune in provincia di Napoli. Il giovane, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri che indagano sull’accaduto, era nel Lido La Perla quando dopo essersi tuffato in mare non ha più raggiunto la riva.

Il corpo è stato avvistato in mare da alcuni bagnanti, che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare decesso dell’uomo.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Redazione

Ciro Cuozzo