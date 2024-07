“È per sfide come queste che giochiamo a Tennis”. Nel suo percorso della rinascita a Wimbledon, dove nel 2021 riuscì a raggiungere la finale, Matteo Berrettini torna nel suo ’luogo magico’ affrontando nuovamente il numero uno del mondo. Stavolta Jannik Sinner. Il secondo turno dello slam più prestigioso regala un derby italiano tra i tennisti azzurri che più di tutti negli ultimi anni hanno regalato soddisfazione al grande pubblico.

L’esordio dell’altoatesino, contro il tedesco Yannick Hanfmann non è stato dei migliori, ma il n.1 è comunque riuscito a vincere un incontro che si era rivelato più difficile del previsto. Dall’altro lato, Berrettini ha avuto la meglio sull’ungherese Marton Fucsovics, un match accompagnato da un momento di preoccupazione per un problema alla schiena, che si è rivelato – almeno sembra – di poca importanza. “Sarà un match tosto – ha detto Sinner -, Matteo su erba è fortissimo”. Già perché si affrontano oggi due italiani più grandi di sempre su questa superficie. Matteo, ha trionfato in ben 4 trofei ATP, e dal 2019 ad oggi ha vinto l’85% dei match giocati su erba. Lì, tra dritto e servizio è difficilmente aggirabile, ma il punto di domanda più grande resta sulla sua condizione atletica. Sinner invece, sui prati di Church Road nelle ultime due stagioni, ha perso solo contro Djokovic.

Il precedente tra Sinner e Berrettini

L’unico precedente tra i due, risale all’Open dello scorso anno, quando Sinner vinse 6-4, 6-3 soffrendo nel primo set. Lì conquistò il suo primo Master 1000 in carriere. Intanto alla vigilia del match Jannik e Matteo sono apparsi in un video social diventato subito virale in cui palleggiando con un pallone da calcio. L’antipasto di uno scambio che oggi terrà incollati alla tv milioni di appassionati.

Sinner-Berrettini a Wimbledon, le quote del match. L’altoatesino stra-favorito per I bookmakers

Le quote del match guardano soltanto a Sinner, favorito a 1.17, mentre la vittoria di Berrettini è quotata 4.5 la posta. “Se penso di poterlo battere? Sì, altrimenti non scenderei nemmeno in campo”, ha detto il tennista romano.

Dove vedere Sinner-Berretini in tv e streaming e a che ora giocano

La partita tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, valida per il secondo turno del torneo di Wimbledon, si disputerà sul campo Centrale. Sarà il terzo match della giornata e avrà inizio non prima delle 17.45. L’incontro verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213). In streaming su SkyGo e su NOW TV.

Redazione

Luca Frasacco