Jannik Sinner cerca oggi il suo primo successo all’ATP di Madrid per mettere un altro Masters 1000 in bacheca e puntare quello di Roma, che diventerebbe l’unico rimasto per completare la collezione. Il numero 1 al mondo se la vedrà con Alexander Zverev, terzo in classifica ATP, che andrà in scena oggi, domenica 3 maggio alle ore 17.00 al Manolo Santana Stadium. Senza Carlos Alcaraz fuori per infortunio, e con una condizione fisica stellare, l’altoatesino ha la strada spianata per vincere la sua quinta finale consecutivo in un torneo di livello 1000, impresa mai riuscita nella storia del tennis. I precedenti sorridono all’azzurro: in vantaggio per 9-4: l’ultimo risale a Montecarlo, dove Jannik ha vinto con un netto 6-1, 6-4. Allo stesso modo, gli altri sette precedenti portano tutti la sua firma, tra cui le semifinali dei Masters 1000.

Quanto guadagnerà Sinner con la vittoria al Masters 1000 di Madrid

La vittoria di oggi contro Zverez garantirebbe a Sinner un Montepremi non da poco. Se infatti prima di raggiungere la finale ha già incassato €535.000, conquistando la vittoria sulla terra rossa, arriverà a €1.007.165. Ma in gioco c’è anche l’opportunità di guadagnare preziosi punti in classifica ATP e per consolidare la propria leadership nel ranking mondiale: in caso di successo il distacco con Alcaraz arriverebbe a 1.390 punti.

Dove vedere la finale tra Sinner e Zverev al Masters 1000 di Madrid

La partita tra Sinner e Zverev, che inizierà non prima delle 17:00, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, e in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis Tv. L’incontro non sarà trasmesso su TV8: Sky ha deciso di non mandare in onda l’evento né in diretta né in differita.

Redazione

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Luca Frasacco