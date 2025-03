Nonostante quella che si sta chiudendo sia stata una stagione da tutto esaurito, probabilmente la migliore di sempre, lo ski resort Ragged Mountain è stata messo in vendita. La notizia di qualche giorno fa è che il comprensorio sciistico Ragged Mountain è disponibile all’acquisto al migliore offerente. Non è dato sapere il prezzo, si tratta infatti di una trattativa riservata, ma tutta la località è stata posta in vendita.

Gli impianti del Ragged Mountain Resort

Il comprensorio posto in vendita ha un dislivello di 340 metri. Il punto più a valle è a 340 metri sul livello del mare, mentre quello a monte a 680 metri. In totale ci sono 57 piste per un totale di 22,5 chilometri di discese tra cui 4,5 km di blu (facili), 10 km di rosse (medie) e 8 km di nere (difficili). Il resort vanta 4 seggiovie (una da 6 posti e una da 4 ad alta velocità, una 3 posti e una 2 posti ad agganciamento fisso) e due tapis roulant che servono i campi scuola. Gli impianti sono capaci di una portata di 7.400 persone all’ora. Gli skipass arrivano fino a 119 dollari al giorno, mentre una mezza giornata costa 79 dollari. Cifre decisamente accessibili per i comprensori del Nord America dove solitamente un giornaliero costa oltre 200 dollari e in alcuni casi fino a 400.

Il resort si estende su circa 8 chilometri quadrati ed è stato messo in vendita in due lotti distinti: la stazione sciistica e il terreno annesso format da circa 2 chilometri quadrati e già destinato alla costruzione di circa 870 unità residenziali. I due lotti, riferisce la proprietà, possono essere acquistati insieme oppure separatamente e anche da acquirenti diversi. Il prezzo di vendita al momento non è stato reso pubblico e si tratta di una trattativa riservata.

Le strutture in vendita

L’area alla base degli impianti comprende tre edifici principali: una biglietteria, il Meeting House Lodge di quattro piani e l’Elmwood Lodge di tre piani. Sono inoltre presenti diversi parcheggi. La proprietà offre anche ulteriori opportunità di sviluppo. Nonostante i terreni per le piste siano già stati disboscati, l’attuale proprietà negli anni non ha mai portato avanti l’espansione del Pinnacle Peak. Anche quest’area è in vendita ed è grande 604 acri ed è disponibile anche come offerta separata. La sorprendente decisione di vendere arriva in un momento particolarmente favorevole per la stazione sciistica. Secondo quanto riportato dal Concord Monitor infatti la Ragged ha superato per la prima volta nella sua storia il ragguardevole numero di 100.000 visitatori sciatori ed ha registrato ricavi record proprio in questa stagione. Questo successo è stato dovuto anche per l’adesione al programma Indy Pass e dall’iniziativa Mission Affordable. La stazione sciistica è attualmente di proprietà di Doug Anderson, co-fondatore di Pacific Group Resorts, Inc., che gestisce il comprensorio.

