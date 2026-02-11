L’arrivo dell’offerta a pagamento di HBO rappresenta uno dei passaggi più delicati e dirompenti per il mercato audiovisivo italiano dei prossimi anni. Non si tratta semplicemente dell’ingresso di un nuovo operatore, ma dell’approdo diretto di un marchio che, negli ultimi vent’anni, ha ridefinito l’idea stessa di serialità. Il vero punto di forza di HBO è di non essere mai stata una “tv generalista”, ma un laboratorio creativo capace di costruire eventi culturali prima ancora che successi commerciali. A questo si aggiunge un catalogo alimentato dalle major storicamente legate al gruppo Warner: grandi blockbuster, cinema d’autore, film premiati e una library profonda che copre decenni di storia del cinema americano. L’offerta si completa con documentari, true crime, comedy special e animazione adulta, costruendo un ecosistema editoriale coerente, riconoscibile e altamente fidelizzante. Con l’arrivo della sua offerta, HBO non avrà più bisogno di intermediari per rendere disponibili i suoi contenuti: HBO diventa editore, distributore e piattaforma, controllando interamente la filiera del valore.

HBO diventa editore, distributore e piattaforma, le criticità per Sky

È in questo scenario che emergono le criticità per Sky, che per anni ha fondato la propria leadership su tre pilastri: calcio, cinema e serie premium. Il primo colpo è arrivato con la perdita dell’esclusiva del calcio, in particolare della Serie A, che ha rappresentato per decenni il principale motore di abbonamenti. Il calcio non era solo un contenuto, ma un’abitudine, un vincolo di permanenza, un argine alla disdetta. Senza l’esclusiva, Sky ha perso una parte fondamentale della propria forza contrattuale con il pubblico. Il secondo indebolimento riguarda il cinema. Nei primi anni, Sky era sinonimo di “prima visione”, di grandi film disponibili solo sulla sua piattaforma. Oggi il cinema è frammentato: finestre più brevi, piattaforme concorrenti, produzioni originali che bypassano del tutto il passaggio televisivo. Il terzo elemento, spesso taciuto ma storicamente rilevante, è la perdita dell’esclusiva del porno. Per anni questo segmento ha rappresentato una quota stabile e silenziosa di acquisti in pay per view. Con l’avvento dello streaming gratuito e on demand, anche questo vantaggio competitivo si è dissolto, contribuendo all’erosione complessiva del valore percepito.

Sky, da editore ad aggregatore

L’arrivo di HBO potrebbe aggravare ulteriormente questa situazione perché, per molti anni, Sky ha potuto contare su accordi di esclusiva con HBO, utilizzandone i titoli come leva principale di marketing e retention. La fine di questa mediazione segna un cambio strutturale: Sky rischia di trasformarsi da “editore premium” a semplice aggregatore, mentre HBO parla direttamente al pubblico, con un’offerta più chiara e identitaria. In sintesi, l’offerta a pagamento di HBO non è solo un nuovo servizio, ma un cambio di paradigma. Rafforza la frammentazione del mercato, sposta il valore verso i brand editoriali forti e mette in crisi i modelli storici di pay tv generalista.

Tullio Camiglieri