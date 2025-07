La nostra solidarietà nei confronti di Sergio Mattarella per l’inaccettabile attacco personale che gli è stato rivolto dalla Russia, è assoluta. Le sue dichiarazioni di ieri sulla guerra in Ucraina sono, come sempre, testimonianza di fermezza democratica, dignità istituzionale e coerenza.

Viceversa, la descrizione che il Presidente ha fatto della tragedia di Gaza è apparsa unilaterale e manchevole. Nessun cenno al rilascio degli ostaggi israeliani, neanche una parola contro i terroristi di Hamas, adesione acritica e molta enfasi alle notizie che arrivano da Gaza, che giorno dopo giorno si rivelano sempre più prive di verifiche, filtrate da fonti di parte, apertamente manipolate.

Anche questa asimmetria informativa, questo modo selettivo di raccontare la realtà, finisce per alimentare oggettivamente il crescente antisemitismo che proprio il Presidente ha giustamente denunciato.

