I camion contenenti aiuti umanitari entrati ieri a Gaza dall’Egitto sono stati in parte depredati e sequestrati da Hamas. Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno diffuso un video che mostra terroristi di Hamas mentre saccheggiano diversi camion di aiuti umanitari, filmato all’inizio di questa settimana.

Nel video si vedono terroristi armati di fucili a bordo dei camion che sfilano con il bottino di aiuti appena conquistato. C’è chi esplode colpi d’arma da fuoco in aria per far allontanare i civili in strada.

“Contrariamente alle false affermazioni di Hamas, secondo cui le persone nel video sarebbero agenti della sicurezza, si tratta in realtà di terroristi arrivati per sottrarre gli aiuti destinati ai residenti di Gaza” ha dichiarato l’esercito.

“Anche quando gli aiuti vengono consegnati a Gaza, Hamas li saccheggia per il proprio uso, ignorando apertamente i bisogni della popolazione”, dice una nota di IDF. Appare chiaro dalla dinamica degli eventi che senza eliminare Hamas, sarà difficilissimo far pervenire gli aiuti ai civili.

L’IDF ha pubblicato un filmato, risalente a quattro giorni fa, che mostra i terroristi di Hamas che saccheggiano un camion di aiuti umanitari. “Si tratta – spiegano – della stessa organizzazione che diffonde false affermazioni su una deliberata campagna di carestia a Gaza. Dategli un senso”.

“Where’s the aid?”

🎥 Footage from just 4 days ago shows Hamas terrorists looting an aid truck, this is the same organization spreading false claims about a deliberate starvation campaign in Gaza. Make it make sense. pic.twitter.com/lG0tRLIltS

— Israel Defense Forces (@IDF) July 29, 2025