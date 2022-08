Enrico Letta non può stare sereno, citando Matteo Renzi. Il segretario del Partito Democratico vede infatti la forbice tra centrosinistra e centrodestra allargarsi ancora, secondo l’ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per SkyTg24.

La rilevazione, pubblicata oggi e realizzata tramite interviste svolte tra il 24 e il 27 agosto, mostra come la coalizione guidata dal trio Meloni-Salvini-Berlusconi cresce nelle intenzioni di voto grazie all’avanzamento della Lega e di Forza Italia raggiungendo il 48,5 per cento. Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito del centrodestra con Il 24,1% (24,2% nella precedente rilevazione), davanti alla Lega (13,8%) e Forza Italia (8,7%). Sotto il due per cento i Moderati di Lupi, Toti, Brugnaro e Udc.

Dall’altra parte, lo schieramento di centrosinistra è molto staccato, non arrivando a quota 30 per cento. Il Partito Democratico sale al 22,7%, ma non basta per trainare la coalizione: Verdi e Sinistra Italiana infatti sono fermi al 3,2%, +Europa di Emma Bonino al 2,9% e Impegno Civico di Luigi Di Maio allo 0,7 per cento.

Fuori dalle due principali coalizioni va segnalato il Movimento 5 Stelle, che cresce dal 10,6 all’11,1 per cento. Il cosiddetto ‘Terzo Polo’ anche per le rilevazioni di Quorum/YouTrend è in realtà la quarta forza del Paese: l’alleanza tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi viene testata per la prima volta assieme e non supera il 5,3%. Nella precedente rilevazione, da forze politiche separate, Azione era al 2% mentre Italia Viva era 2,2%. La quota di indecisi e astenuti resta molto alta, pari al 38,8 per cento.

Quanto ai leader di partito, regna un generale clima di sfiducia secondo i dati di Quorum/YouTrend. Mentre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (58%) e il presidente del Consiglio uscente Mario Draghi (54%) continuano a essere considerati in maniera positiva dall’elettorato, lo stesso non vale per gli altri ‘big’ della politica.

Giorgia Meloni resta la più apprezzata, anche la fiducia nella leader di FdI cala al 35 per cento, davanti al presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte fermo al trenta. Quindi il segretario del Partito Democratico Enrico Letta (25%), Matteo Salvini (24%), Silvio Berlusconi (24%), Luigi Di Maio (15%), Carlo Calenda (14%), Matteo Renzi (13%).

E sempre parlando di leader, tra questi gli italiani confermano di voler affidare la guida del prossimo esecutivo al premier uscente Mario Draghi (17%), nettamente avanti a Giorgia Meloni (11%) e Giuseppe Conte (8,3%).

Carmine Di Niro Romano di nascita ma trapiantato da sempre a Caserta, classe 1989. Appassionato di politica, sport e tecnologia

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro