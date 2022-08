Lontanissimi politicamente, accomunati dalla crescita nei sondaggi. Sono Movimento 5 Stelle e ‘Terzo Polo’ secondo l’istituto Demopolis, che ha pubblicato oggi i risultati dell’ultimo sondaggio realizzato quando manca esattamente un mese al ritorno al voto degli italiani, previsto il prossimo 25 settembre.

Nelle posizioni di vertice la situazione non cambia: Fratelli d’Italia resta il primo partito col 24% dei voti, con quasi un punto e mezzo di vantaggio sul Partito Democratico, posizionato al 22,6%. Al terzo posto, con il 14,5, la Lega di Matteo Salvini, seguita dal Movimento 5 Stelle all’11 per cento.

Proprio i pentastellati di Giuseppe Conte vedono aumentare i consensi rispetto al precedente sondaggio realizzato da Demopolis tra il 10 e l’11 agosto e diffuso il 14 dello stesso mese: dieci giorni i grillini avevano il 10,6%. Calano invece i consensi di Fratelli d’Italia (era al 24,3%), del Partito Democratico (22,8% dieci giorni fa) e della Lega (15,2%).

Alle spalle dei partiti in doppia cifra c’è Forza Italia, stimata in crescita al 7 per cento, davanti al ‘Terzo Polo’ di Azione-Italia Viva al 5,8%: la coalizione guidata dal duo Calenda-Renzi fa un deciso passo in avanti conquistando mezzo punto in dieci giorni.

Dietro troviamo la lista Sinistra-Verdi al 3,7%, Italexit di Gianluigi Paragone col 3,1%, mentre alle loro spalle ci sono i partiti sotto il tre per cento, soglia fondamentale per entrare in Parlamento la prossima legislatura.

“Con una affluenza odierna al 67%, in calo di 6 punti rispetto al 2018, ed oltre un quinto di italiani ancora indecisi – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – inizia adesso la fase decisiva della campagna elettorale. Ad un mese dal voto, la coalizione di Centro Destra, trainata dal partito di Giorgia Meloni, ha un vantaggio di oltre 16 punti percentuali sul Centro Sinistra di Enrico Letta, con effetti evidenti sull’attribuzione dei seggi nella quota maggioritaria uninominale”.

L’istituto Demopolis ha analizzato il peso delle coalizioni a 30 giorni dall’apertura delle urne. Se si votasse oggi, il centrodestra otterrebbe il 47%, il centrosinistra il 30,5%, davanti ai 5 Stelle all’11% e al Terzo Polo di Calenda al 5,8%.

