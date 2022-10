La squadra di governo sembrerebbe essere davvero al completo per partire a pieno. Il consiglio dei ministri ha approvato la nomina dei sottosegretari e dei viceministri. È quanto si apprende al termine del Consiglio dei ministri. All’ordine del un decreto unico con norme urgenti in materia di giustizia, rinvio dell’entrata in vigore della riforma penale e ergastolo ostativo, di Covid, con l’anticipo della fine dell’obbligo di vaccino per i sanitari, e la stretta sui raduni pubblici come i rave party.

“Buongiorno a tutti! Oggi ho nominato i sottosegretari e i viceministri. Molti di voi saranno coinvolti direttamente e molti altri avrebbero potuto esserlo per qualità e valore. Ho fatto il possibile utilizzando criteri di esperienza parlamentare oltre che nel settore specifico. Saranno molti i ruoli assegnati a Fratelli d’Italia e coordinandomi con i presidenti dei gruppi li indicherò seguendo criteri analoghi”. Lo ha scritto la premier Giorgia Meloni in un messaggio interno rivolto agli eletti di Fratelli d’Italia.

VICEMINISTRI DEL GOVERNO MELONI

Nel corso della riunione del Consiglio dei ministri è stata letta la lista dei viceministri che saranno nominati nel corso della nuova riunione di venerdì.

ESTERI Edmondo Cirielli (Fdi)

GIUSTIZIA Francesco Paolo Sisto (Fi)

ECONNOMIA E FINANZE Maurizio Leo (Fdi)

MISE Valentino Valentini (Fi)

TRANSIZIONE ECOLOGICA Vannia Gava (Lega)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Bignami (Fi) e Edoardo Rixi (Lega)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI Maria Teresa Bellucci (Fdi)

SOTTOSEGRETARI DEL GOVERNO MELONI

Sono stati nominati 31 sottosegretari.

ESTERI Giorgio Silli e Maria Tripodi

INTERNI Emanuele Prisco (Fdi), Wanda Ferro (FdI) e Nicola Molteni (Lega)

GIUSTIZIA Andrea Delmastro Delle Vedove (FdI) e Andrea Ostellari (Lega)

DIFESA Isabella Rauti (FdI) e Matteo Perego (FI)

ECONOMIA Lucia Albano (FdI), Federico Freni 8lega) e Sandra Savino (FI)

MISE Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci

AMBIENTE Claudio Barbaro (FdI)

AGRICOLTURA Patrizio La Pietra (FdI) e Luigi D’Eramo (Lega)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Tullio Ferrante

LAVORO Claudio Durigon

ISTRUZIONE Paola Frassinetti (FdI)

UNIVERSITA’ E RICERCA Augusta Montaruli

CULTURA Gianmarco Mazzi, Lucia Borgonzoni (Lega) e Vittorio Sgarbi 8Rinascimento)

SALUTE Marcello Gemmato

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO Giuseppina Castiello, Matilde Siracusano

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Alessio Butti (Innovazione) Giovanbattista Fazzolari (Attuazione del programma) Alberto Barachini (Editoria) Alessandro Morelli (Lega) (Cipe)

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro