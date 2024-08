Il conto presentato ieri dal tassista al termine della corsa in taxi verso l’aeroporto ha lasciato senza parole due turiste italiane a Spalato, che prima di prendere il volo di rientro hanno dovuto pagare ben 550 euro per una tratta dal centro città. Una distanza di appena 25 km, circa mezz’ora di viaggio su cui il servizio taxi ha pensato di lucrare in maniera spropositata.

La ricevuta e la denuncia

A riportare la notizia è un portale locale di Spalato il Dalmatinskiportal che è venuto a conoscenza della protesta delle turiste citando anche degli episodi simili avvenuti in città. Il fatto è stato poi ripresa dalla stampa nazionale, ed è stato possibile verificarla grazie alla pubblicazione della ricevuta di pagamento delle due donne che prima di rendere pubblica la volontà di denunciare il caso hanno pagato con carta di credito.

La speranza di un risarcimento

Un’estremizzazione dell’autodeterminazione dei tassisti: le tariffe per corse in taxi sono infatti deregolate in Croazia, e ogni guidatore può definire prezzi a suo piacere. Scese dall’auto, le due italiane si sono presentate in lacrime in aeroporto, denunciando il caso alla polizia, sfruttando l’ora e mezzo di ritardo del volo, e sono poi ripartite con la speranza di ottenere un risarcimento. Un colpo duro anche all’immagine del turismo croato, sempre più costoso: dal prezzo dei ristoranti ai servizi in spiaggia.

