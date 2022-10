Ancora sconosciuti i motivi che hanno portato all’ennesima strage a colpi di arma da fuoco negli Stati Uniti: cinque persone sono state uccise in North Carolina, nella capitale Raleigh, in una zona residenziale. Due i feriti. La polizia ha rintracciato una persona sospettata e l’ha arrestata. Si tratterebbe di un uomo, un giovane maschio bianco.

La strage si è consumata intorno alle 17:00 lungo la passeggiata sul fiume Neuse, area residenziale nel nord-est della città. La sindaca di Raleigh, Mary-Ann Baldwin ha riferito che il giovane è stato arrestato intorno alle 20:00 in una vicina zona residenziale. Ancora sconosciuti i motivi della violenza. Le generalità della persona arrestata non sono state rese note.

Tra le vittime anche un poliziotto, un agente fuori servizio. Un secondo agente che è intervenuto sul posto è stato anche lui ferito, dimesso poche ore dopo dall’ospedale, mentre un’altra persona è in condizioni critiche, ferita gravemente. Le autorità in un primo momento avevano invitato i residenti a rimanere in casa. Il governatore dello Stato Roy Cooper ha condannato la sparatoria.

Si tratta solo dell’ultimo evento violento di questo genere che nelle ultime settimane si sono verificati negli USA. Domenica scorsa cinque persone erano state uccise in una sparatoria in South Carolina, mercoledì scorso due poliziotti sono stati uccisi in Connecticut. Due poliziotti erano stati uccisi la settimana scorsa in Mississippi e in Nevada.

Antonio Lamorte

