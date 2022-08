Sono ancora una volta giovanissimi ad essere vittime di violenza. Durante la notte un ragazzino di 16 anni e una ragazzina di 15 sono stati raggiunti da proiettili alle gambe. I due sono finiti in ospedale, non sono in pericolo di vita ma lo spavento è stato grande. L’episodio è avvenuto ad Acerra, provincia di Napoli, nel parco Novecento.

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto nei pochi istanti di panico scatenati del rombo dei proiettili. Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata dal Mattino, i due ragazzini sono stati avvicinati da dagli aggressori in scooter forse per un tentativo di rapina mentre sostavano nel parco Novecento. Sarebbero scaturiti i colpi: il ragazzino è stato colpito al polpaccio e la ragazzina alla gamba.

Non è chiaro nemmeno se fossero i due ragazzi gli obiettivi di quei colpi. Secondo le prime indiscrezioni la 15enne sarebbe stata colpita da proiettili vaganti esplosi da alcuni ragazzini. I due sono subito stati soccorsi e portati in ospedale. Non sono in pericolo di vita. A indagare sull’accaduto il commissariato e la squadra mobile di Acerra.

Elena Del Mastro