Una nuova aggressione ai danni dei sanitari è avvenuta a Napoli nel pronto soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini. Un paziente positivo al Covid, pretendeva di mangiare una pizza nei locali del pronto soccorso dell’ospedale. All’intervento dell’infermiere, che ha spiegato al paziente che non poteva consumare il pasto nel luogo in cui si trovava, ha risposto insultandolo e prendendolo per il collo.

È quanto ricostruito dai Carabinieri della pattuglia mobile di zona Napoli Centro, che sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale pochi minuti prima di mezzanotte a seguito della segnalazione dell’aggressione. Sono in corso indagini dei Carabinieri.

“Vecchio Pelllegrini ancora in trincea”, ha commentato Manuel Ruggiero, Presidente di Nessuno Tocchi Ippocrate. L’Associazione dall’inizio del 2022 ha già annoverato 29 aggressioni ai danni di sanitari in Campania. “Ancora insufficienti ,in certi casi assenti, le misure di prevenzione nei confronti delle quotidiane aggressioni al personale sanitario nella città di Napoli , chiediamo l’intervento incisivo dei sindacati e l’attenzione della prefettura affinché Napoli, come tutta Italia, non sia teatro di queste scene di ordinaria follia. È inconcepibile che un paziente covid positivo entri nei locali del pronto soccorso facendo come se fosse a casa sua, addirittura consumando una pizza!”, ha detto.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

